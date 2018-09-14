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Куйвашев реорганизовал министерство природы Свердловской области
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Куйвашев реорганизовал министерство природы Свердловской области 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Департамент лесного хозяйства вошел в состав министерства экологии и природных ресурсов Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.
"Структура управления приводится в соответствие с федеральной структурой", — пояснил реорганизацию глава министерства Алексей Кузнецов.
Департамент лесного хозяйства полностью отвечает за государственный лесной фонд на территории Среднего Урала. В его обязанности входит рациональное использование лесных ресурсов, охрана и защита лесов от пожаров, вредителей и болезней, лесовосстановление и государственный лесной и пожарный надзор в лесах. У департамента в подчинении находится специализированное учреждение по тушению лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны лесов», а также «Дирекция лесных парков» и 30 лесничеств.
Отныне все функции и полномочия департамента передаются минприроды.
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