Куйвашев реорганизовал министерство природы Свердловской области

"Структура управления приводится в соответствие с федеральной структурой", — пояснил реорганизацию глава министерства Алексей Кузнецов

Департамент лесного хозяйства полностью отвечает за государственный лесной фонд на территории Среднего Урала. В его обязанности входит рациональное использование лесных ресурсов, охрана и защита лесов от пожаров, вредителей и болезней, лесовосстановление и государственный лесной и пожарный надзор в лесах. У департамента в подчинении находится специализированное учреждение по тушению лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны лесов», а также «Дирекция лесных парков» и 30 лесничеств.

Отныне все функции и полномочия департамента передаются минприроды.