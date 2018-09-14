В Оренбуржье локализовали возгорание сухой травы и лесополосы

Ранее ведомство сообщало, что в 13.20 (11.20 мск) поступило сообщение о возгорании сухой травы и лесополосы на площади 6 гектар близ поселка 9 января Оренбургского района области. Была угроза распространения огня из-за сухой и ветреной погоды.

"В настоящее время возгорание локализовано. Происшествие ликвидируют 182 человека и 34 единицы техники. Угрозы распространения огня уже нет, эвакуации населения поселка 9 января не требуется", — сообщил агентству представитель областного МЧС.