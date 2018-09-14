В Нижегородской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов 

По данным Верхне-Волжского управления госметеослужбы, c 15 по 18 сентября в Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников. В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует гражданам быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, в частности, соблюдать запрет на посещение лесов. Не жечь мусор на садовых и дачных участках, а также вблизи леса и лесных насаждений. Не разводить костры в лесах. При обнаружении природного пожара незамедлительно вызывать пожарных.