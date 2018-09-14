День работника леса отметили в Тюменской области

Тюменской области прошел региональный конкурс профессионального мастерства в сфере лесного хозяйства в номинации «Лучшее лесничество и конкурс признания „Сохраним лесное наследие Тюмени “. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Целью мероприятия стало распространение передового опыта и привлечения молодежи в реальный сектор экономики. В конкурсе принимали участие 22 команды лесничеств области и команда Тюменского лесотехнического техникума.

На конкурсе участники тушили условный пожар, изготавливали деляночный столб, чертили абрис отведенного участка. Также им предстояло пройти тест на знание лесопатологии и санитарной безопасности.

Участники показали умение владеть бензомоторной пилой, топором, мотопомпой, ранцевым лесным огнетушителем с гидропультом.

Испытания, которые проходили участники, были связаны с каждодневной работой лесника.

Больше всего баллов набрала команда Исетского лесничества. На втором месте Тюменское лесничество, а на третьем — Уватское.

Уже второй год подряд лучшим деревообрабатывающим предприятием Тюменской области становится ООО „Арго Лес“. Победителем в номинации „За верность традициям ведения лесного хозяйства“ стал Алексей Загородных, который является инженером проектирования лесохозяйственных мероприятий лесохозяйственных мероприятий ГКУ ТО „Тюменьлес“. Семья Загородных имеет общий трудовой стаж — 166 лет. Отец Алексея воспитал не одно поколение лесников, ведет наставническую деятельность.

Организаторы конкурса оценили производственное достижение Надежды Богдановой, которая является мастером по питомнику Омутинского филиала ГБУ ТО „Тюменская авиабаза“.

»Почетным лесоводом» стал участковый лесничий Чебутнаеского участкового лесничества ГКУ ТО «Тюменьлес» Валерий Баранцев. Он освятил лесовосстановлению почти 50 лет своей жизни, организовал и вел 5 га кедросадов.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов поздравил работников леса

«Я хочу сказать слова благодарности всем, кто стоит у станка, тем, кто только учится лесному делу, и тем, кто уже работает по выбранной профессии», — рассказал Николай Пуртов. — Результаты нашей работы мы увидим через поколения, когда будем любоваться красивым цветущим лесом».

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