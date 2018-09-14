Сотрудники Московского театра юного зрителя эвакуированы из-за задымления

Сотрудники Московского театра юного зрителя эвакуированы в связи с задымлением в здании, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Задымление произошло в Московском театре юного зрителя по адресу: Мамоновский пер., д. 10, стр. 1. Из-за этого в театре проведена эвакуация, все сотрудники вышли на улицу», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на место происшествия следуют экстренные службы. Источник добавил, что, по предварительным данным, задымление произошло на Большой сцене театра.