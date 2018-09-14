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Сотрудники Московского театра юного зрителя эвакуированы из-за задымления
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Сотрудники Московского театра юного зрителя эвакуированы из-за задымления 

Агентство «Москва» + ещё 6 14 сентября 2018
Фото: MosDay.ru
Сотрудники Московского театра юного зрителя эвакуированы в связи с задымлением в здании, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Задымление произошло в Московском театре юного зрителя по адресу: Мамоновский пер., д. 10, стр. 1. Из-за этого в театре проведена эвакуация, все сотрудники вышли на улицу», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время на место происшествия следуют экстренные службы. Источник добавил, что, по предварительным данным, задымление произошло на Большой сцене театра.
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