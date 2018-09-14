Евгений Куйвашев поздравил работников леса и лесной промышленности Свердловской области с профессиональным праздником

Средний Урал во все времена славится уникальным многообразием и богатством лесов. В настоящее время общая площадь лесного фонда на территории Свердловской области составляет более 15 миллионов гектаров. Этот важнейший природный и экономический ресурс мы намерены сохранить для будущих поколений свердловчан.

Благодаря самоотверженности и добросовестности уральских работников леса, а также волонтеров и участников экологических акций только за последние пять лет обеспечено лесовосстановление на территории в 123,4 тысячи гектара.

Объявленный Президентом России Год добровольца стал еще одним мощным стимулом для уральцев. Он вдохновил тысячи свердловчан на добрые дела, в том числе, в сфере лесопользования. Только в рамках Всероссийского дня посадки леса регион стал богаче на 350 с лишним тысяч деревьев.

Ежегодно на развитие лесного хозяйства из бюджетов всех уровней направляются значительные средства. В 2017 году в рамках специализированной государственной программы на эти цели выделено свыше 720 миллионов рублей, что позволило выстроить эффективную защиту от пожаров, сберечь лес от посягательств браконьеров, вести грамотное управление лесным фондом для обеспечения природного баланса и создания условий для устойчивого развития экономики.

По итогам 2017 года Свердловская область сохранила за собой статус одного из 10 крупнейших российских регионов-лесозаготовителей, вошла в топ-5 регионов по числу реализуемых приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов.

Важно, что уральские предприятия лесопромышленного комплекса, где трудится около 12,5 тысячи человек, нацелены на внедрение бережных подходов к использованию столь ценного природного ресурса. Это один из приоритетов политики компаний и важное условие при дальнейшей модернизации производств, освоении выпуска новой продукции. Так, в 2017 году ООО «Лестех» запустило цех по производству пеллет из древесных отходов, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» приступило к производству специального продукта PARQET, а Туринский целлюлозно-бумажный завод освоил производство бумаги для гофрирования.