В Счётной палате назвали основные проблемы Лесного фонда РФ

Среди основных проблем Лесного фонда России Счётная палата выделяет недостаточную точность оценки ресурсного потенциала, слабый учёт и контроль над использованием лесов, отсутствие статистки по ущербу леса от вредителей и болезней. Об этом в ходе парламентских слушаний на тему «Проблемы и перспективы законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов» рассказал аудитор палаты Сергей Агапцов

«Счётная палата ежегодно проводит контрольные мероприятия по вопросам эффективности госуправления в области лесных отношений и эффективного использования бюджетных средств. Анализ данных госинвентаризации лесов показал, что контроль над исполнением договорных обязательств со стороны исполнительной власти субъектов РФ практически полностью отсутствует. При этом меры по снижению задолженности по платежам за использование лесов выполняются недостаточно. Так, на 1 января 2018 года долги составляли около 10 миллиардов рублей», — сказал он.

По словам Агапцова, ещё одной из проблем, препятствующих эффективному использованию лесов, является значительная потеря лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней.

«В 2017 году площадь погибших лесных насаждений от пожаров, вредителей, болезней составляет около 600 тысяч гектаров. Только от лесных пожаров ущерб составил свыше 25 миллиардов рублей, при этом статистика ущерба от вредителей и болезни не ведётся», — сказал он.

Аудитор также отметил, что в России наблюдается недостаточная точность оценки ресурсного потенциала, слабый учёт и контроль над использованием лесов, который должен обеспечиваться в процессе проведения инвентаризации лесов и лесоустройства. «В настоящее время отсутствует актуальная информация о лесном фонде в связи с давностью лесоустройства, что не позволяет осуществлять эффективное использование лесного хозяйства страны», — сказал он.