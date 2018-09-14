Мельников указал на слабую систему правовой ответственности в России в области сохранения леса

Своё мнение он высказал 14 сентября в Госдуме в ходе больших парламентских слушаний на тему: «Проблемы и перспективы законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов».

«Недостаточным является комплекс мероприятий в целях борьбы с лесными пожарами. Низкими темпами осуществляется воспроизводство лесов. Велики потери лесных ресурсов от вредителей и болезней», — сказал парламентарий.

Он отметил, что вопрос поиска баланса между рациональным использованием и охраной лесов имеет исключительную важность для успешного устойчивого развития страны.

«Россия — это пятая часть площади мировых лесов. По показателю объёма древесины на душу населения мы являемся абсолютным лидером — 600 кубических метров на человека. Лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины занимают одно из центральных мест в экономике страны: 60 тысяч предприятий, более 1 миллиона рабочих мест», — сказал первый вице-спикер.

По его словам, целью парламентских слушаний является выработка приоритетных направлений совершенствования лесного законодательства страны, повышения эффективности многоцелевого лесопользования, противодействия незаконному использованию лесов, повышения доходности лесного хозяйства, создания условий для развития новых направлений использования пищевых и недревесных лесных ресурсов России, то есть дикоросов — грибов и ягод.

«Наши парламентские слушания призваны сформировать современные подходы государственного управления в сфере лесопользования, а также определить планы нашей работы на ближайшее будущее», — добавил Мельников.

Он подчеркнул, что для 45 регионов России производство продукции лесного комплекса составляет от 10 до 50% от общих объёмов производства. «Таким образом, леса России в длительной перспективе способны обеспечивать потребности общества в лесных ресурсах и экологических функциях лесов», — отметил парламентарий.

Иван Мельников обратил внимание на то, что лесной комплекс неоправданно узко ориентирован на развитие лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности, рассматривая лесные насаждения исключительно как источник древесины: «Пока не раскрыт огромный потенциал для развития видов использования лесов, не связанных с заготовкой древесины. Это и заготовка и сбор пищевых и недревесных ресурсов леса (дикоросов), и сельское хозяйство, и охотничье хозяйство, и использование рекреационного потенциала лесов для повышения экологического благополучия населения».