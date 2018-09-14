В Башкирии зарегистрировано около 9,7 тысячи случаев укусов клещей

По состоянию на 13 сентября в Башкирии зафиксировано 9,7 тысяч случаев укусов клещей. По данным Роспотребнадзора региона, этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 11% (10,9 тысяч случаев).

— Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов, — говорится в сообщении.

Также в республике проведены акарицидные обработки на площади более 4,2 тысяч гектаров, что на 5% больше, чем в прошлом году. Также проведены необходимые мероприятия в местах отдыха детей на площади 1,8 тысяч га (1,6 тысяч га в прошлом году).

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook