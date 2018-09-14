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Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 14 сентября
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Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 14 сентября 

Newsroom24 14 сентября 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.
Согласно информации, с 13:00 до 18:00 из-за отсутствия электроснабжения не работает светофор на пересечении улицы Лескова с улицей Веденяпина, а также рядом с остановкой «Торговый центр».
В связи с отключением электричества с 9:00 до 17:00 временно прекратит работу светофор на улице Артельной у дома № 12а.
Также с 8:00 до 18:00 не работает светофор рядом с поселком Дачный на Комсомольском шоссе.
Кроме того, прекращение светофора в связи с его техническим обслуживанием произойдет на Московском шоссе у Лесного городка.
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