В Госдуме рассказали, как повысить эффективность использования леса

Проблемы в данной сфере, а также необходимые законодательные инициативы обсуждались в ГД на парламентских слушаниях, инициатором проведения которых выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Россия — это пятая часть площади мировых лесов, а по показателю объема древесины на душу населения (600 кубометров на человека) она является абсолютным лидером, напомнил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников

— Но неисчерпаемых ресурсов нет. Вопрос обеспечения национального лесопользования все более остро входит в повестку дня, — подчеркнул парламентарий.

По его оценке, пока не раскрыт огромный потенциал для развития видов использования леса, не связанных с заготовкой древесины. «Это и заготовка и сбор пищевых и недревесных ресурсов леса (дикоросов), и сельское хозяйство, и охотничье хозяйство, и использование рекреационного потенциала лесов для повышения экологического благополучия населения», — пояснил депутат.

Мельников назвал и другие проблемы: «Недостаточным является и комплекс мероприятий в целях борьбы с лесными пожарами. Низкими темпами осуществляется воспроизводство лесов. Велики потери лесных ресурсов от вредителей и болезней. Все еще слабо работает система правовой и экономической ответственности в сфере сохранения лесных ресурсов».

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил ряд мер — в том числе и для решения проблем, которые перечисли его коллега по Госдуме. Глава комитета, в частности, предлагает создать в РФ единую госсистему использования лесных богатств. В ней должен содержаться комплекс данных не только о запасах и качестве древесины, но и о животном мире, запасах дикоросов, результатах лесовосстановления и многом другом.

— Только тогда мы сможем в рамках многоцелевого использования леса определить приоритеты пользования конкретного участка, расставить эти приоритеты, — сказал Николаев.

Среди других инициатив главы комитета — в самое ближайшее время вернуть лесоустройство на федеральный уровень.

У тех регионов, которые плохо справляются с пожарами, незаконной рубкой и т.п., он призвал лишать лесных полномочий в пользу государства.

Еще одна тема дикоросы — из всех этих богатств используются всего 1,5-3%. При этом наши сибирские дальневосточные ягоды, грибы ценятся абсолютно во всем мире. «Нам нужно исправить те ошибки, которые были допущены при принятии Лесного кодекса, нам нужно вернуть в лес заготконторы, дать возможность зарабатывать на пищевых лесных ресурсах, вернуть в лес потребкооперации», — сообщил он, проинформировав о подготовке соответствующих законопроектов.

Также Николаев предложил полностью запретить субаренду лесов.

— По-прежнему остается актуальным вопрос лесных рантье, которые берут огромные участки леса в аренду, и предоставляют их в субаренду, — пояснил он.

Для формирования справедливой цены на древесину, по его мнению, надо сделать обязательной биржевую продажу леса, который заготавливается государственными лесничествами и компаниями, вырубающими лес для прокладки линейных объектов.

Перечисленные предложения помогут пересмотреть подходы к ценообразованию на древесину.

Лесные хозяйства России должны иметь возможность сами обеспечивать себя древесиной, в свою очередь, назвал необходимую меру замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик

"Главное сейчас, не искажая современную действительность, грамотно вернуть то лучшее, что было в системе советского лесного хозяйства. Нужно вернуть лесхозам возможность заготовки древесины. Раньше, 70-80 процентов, они обеспечивали себя сами, и никогда уровень финансирования лесхозов не превышал 15 процентов", — сказал он.

Также необходимо обеспечить достойные условия труда для того, чтобы граждане оставались работать в этой сфере, заявил Валентик.