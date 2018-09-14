Фонд Картье собирается открыть в Париже выставочное пространство в Лувре антикваров 

Для этого по проекту Жана Нувеля будут реконструированы 14 тыс. кв. м здания Лувра антикваров — антикварных галерей на площади Пале-Рояль. Открытие выставочного пространства намечено на 2024 год. Проект предусматривает создание на 6 тыс. кв. м постоянной экспозиции, что сделает его эквивалентным по размеру Музею американского искусства Уитни в Нью-Йорке. Также в здании будут оборудованы студии художников, кинотеатр и перформативное пространство. Нынешнее выставочное пространство фонда на бульваре Распай, открытое в 1994 году, значительно меньше по площади — 1,2 тыс. кв. м. В новом пространстве будут оборудованы большие модульные залы, позволяющие экспонировать крупномасштабные работы.
Источник: artnet