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Фонд Картье собирается открыть в Париже выставочное пространство в Лувре антикваров
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Фонд Картье собирается открыть в Париже выставочное пространство в Лувре антикваров 

АртГид 14 сентября 2018
Фото: АртГид
Для этого по проекту Жана Нувеля будут реконструированы 14 тыс. кв. м здания Лувра антикваров — антикварных галерей на площади Пале-Рояль. Открытие выставочного пространства намечено на 2024 год. Проект предусматривает создание на 6 тыс. кв. м постоянной экспозиции, что сделает его эквивалентным по размеру Музею американского искусства Уитни в Нью-Йорке. Также в здании будут оборудованы студии художников, кинотеатр и перформативное пространство. Нынешнее выставочное пространство фонда на бульваре Распай, открытое в 1994 году, значительно меньше по площади — 1,2 тыс. кв. м. В новом пространстве будут оборудованы большие модульные залы, позволяющие экспонировать крупномасштабные работы.
Источник: artnet
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