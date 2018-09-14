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Туристы пострадали в результате обрушения скалы на греческом пляже
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Туристы пострадали в результате обрушения скалы на греческом пляже 

Национальный Туристический Союз 45 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
На греческом острове Закинф белые скалы обрушились на территорию популярного среди туристов пляж Навайо, в результате чего пострадали несколько человек, передает «Интерфакс» с ссылкой на газету The Guardian. Происшествие случилось вчера, когда часть скалы упала на песок пляжа и в море, в результате чего несколько человек получили травмы. По отличающимся данным пострадали от 2 до 6 отдыхающих. По данным очевидцев, находящиеся у скалы объекты водного транспорта перевернулись от ударной волны. Все находящиеся на пляже эвакуированы, а травмированные госпитализированы. Сотрудники спецслужб продолжают операцию по поиску раненых в завалах.
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