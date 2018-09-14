У нового аэропорта в Саратове начали появляться «Воздушные ворота»

В пассажирском терминале нового Саратовского аэропорта начали монтировать центральный фасад. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Гагарин».

«Фасад здания со стороны привокзальной площади будет иметь изогнутую форму, которая, по замыслу архитекторов, подчеркнет образ аэропорта как «воздушных ворот». Монтаж центрального фасада завершит работы по закрытию теплового контура здания и придаст ему окончательный архитектурный облик», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Известно, что площадь остекления фасада около 2000 квадратных метров. Оно будет выполнено с помощью 300 энергоэффективных стеклопакетов. Благодаря этому, посетилям и работникам аэропорта будет обеспечен панорамный вид из здания на привокзальную площадь.

Специалисты отмечают, что на разработку внешнего вида терминала архитекторов вдохновили самые узнаваемые символы города: волны реки, знаменитый мост и гармошка. Работы продолжаются и на боковых фасадах здания. Стоит отметить, что недавно стало известно о завершении первого этапа строительства автоподхода к новому аэропорту в Сабуровке.