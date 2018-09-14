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Пожарный из Северной Осетии признан лучшим на Северном Кавказе
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Пожарный из Северной Осетии признан лучшим на Северном Кавказе 

ТАСС 14 сентября 2018
ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Пожарный из Северной Осетии победил в смотр-конкурсе «Лучший по профессии» среди специалистов Главных управлений МЧС России субъектов Северо— Кавказского федерального округа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Конкурс проходил на Ставрополье. Лучшим в номинации «Лучший пожарный» стал старший сержант внутренней службы Саид Шихаев, пожарный четвертой пожарно-спасательной части первого отряда федеральной противопожарной службы по республике Северная Осетия — Алания", — говорится в сообщении.
Номинанты показали свои знания как в теории, так и на практике. Теоретическая часть включала в себя знание технических характеристик спецтехники и тактики тушения пожаров, медицины, газодымозащитную подготовку, а также вопросы в сфере охраны труда.
Смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии» является традиционным. Его основная задача — определение уровня теоретических знаний и практических навыков, физической подготовленности сотрудников. Смотр-конкурс проводится в рамках ежегодного фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». Кроме того, в этом году он проходил в рамках мероприятий, приуроченных к Году культуры безопасности.
Победители конкурса представят Северо-Кавказский федеральный округ на фестивале «Созвездие мужества».
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