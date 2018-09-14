Пожарный из Северной Осетии признан лучшим на Северном Кавказе

"Конкурс проходил на Ставрополье . Лучшим в номинации «Лучший пожарный» стал старший сержант внутренней службы Саид Шихаев, пожарный четвертой пожарно-спасательной части первого отряда федеральной противопожарной службы по республике Северная Осетия — Алания", — говорится в сообщении.

Номинанты показали свои знания как в теории, так и на практике. Теоретическая часть включала в себя знание технических характеристик спецтехники и тактики тушения пожаров, медицины, газодымозащитную подготовку, а также вопросы в сфере охраны труда.

Смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии» является традиционным. Его основная задача — определение уровня теоретических знаний и практических навыков, физической подготовленности сотрудников. Смотр-конкурс проводится в рамках ежегодного фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». Кроме того, в этом году он проходил в рамках мероприятий, приуроченных к Году культуры безопасности.

Победители конкурса представят Северо-Кавказский федеральный округ на фестивале «Созвездие мужества».