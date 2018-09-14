31-летний мужчина упал с мотоцикла в районе горы Пикет

Краснодар . 14 сентября — Новая Кубань. В экстренные службы Сочи поступила информация, что мужчина упал с мотоцикла в районе горы Пикет. Как сообщил друг потерпевшего, турист повредил ключицу. На место происшествия выехала группа спасателей ЮРПСО МЧС России. Специалисты обнаружили 31-летнего жителя Кемеровской области и оказали ему доврачебную помощь.

— На вывихнутую ключицу наложили шину, после чего пешим порядком вывели пострадавшего из горно-лесной местности к машине Скорой, где передали его врачам, — уточнили в пресс-службе организации.