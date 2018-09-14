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31-летний мужчина упал с мотоцикла в районе горы Пикет
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31-летний мужчина упал с мотоцикла в районе горы Пикет 

Новая Кубань + ещё 2 14 сентября 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 14 сентября — Новая Кубань. В экстренные службы Сочи поступила информация, что мужчина упал с мотоцикла в районе горы Пикет. Как сообщил друг потерпевшего, турист повредил ключицу. На место происшествия выехала группа спасателей ЮРПСО МЧС России. Специалисты обнаружили 31-летнего жителя Кемеровской области и оказали ему доврачебную помощь.
— На вывихнутую ключицу наложили шину, после чего пешим порядком вывели пострадавшего из горно-лесной местности к машине Скорой, где передали его врачам, — уточнили в пресс-службе организации.
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