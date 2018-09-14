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На Запольной горит деревянная двухэтажка
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На Запольной горит деревянная двухэтажка 

72.ru 14 сентября 2018
Фото: 72.ru
На месте происшествия работают сотрудники МЧС
Сегодня, 14 сентября, в Тюмени на улице Запольной случился пожар. Огонь охватил старый деревянный дом. Официальной информации о ЧП пока нет, но, по словам очевидцев, горящая двухэтажка является нежилой и полуразрушенной.
— Пожар случился в старой двухэтажке, расположенной по адресу Запольная, 21, — сообщили 72.ru очевидцы ЧП.
Район, в котором случился пожар, сейчас активно застраивается. Тюменцы предполагают, что таким образом кто-то может освобождать привлекательный земельный участок. Официальная информация о ЧП появится позже.
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