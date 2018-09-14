Задержана проверяющая ТЦ «Зимняя вишня» Шенгерей

Кемеровской области по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» задержана бывший заместитель главы регионального стройнадзора Светлана Шенгерей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что мера пресечения будет избрана 14 сентября.

По данным издания, Шенгерей в 2014 году проверяла здание «Зимней вишни».

Пожар в «Зимней вишне» спровоцировала талая вода с крыши

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Он унес 60 жизней, большинство из погибших — дети.