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Задержана проверяющая ТЦ «Зимняя вишня» Шенгерей
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Задержана проверяющая ТЦ «Зимняя вишня» Шенгерей 

Уралинформбюро 14 сентября 2018
Фото: Уралинформбюро
В Кемеровской области по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» задержана бывший заместитель главы регионального стройнадзора Светлана Шенгерей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что мера пресечения будет избрана 14 сентября.
По данным издания, Шенгерей в 2014 году проверяла здание «Зимней вишни».
Пожар в «Зимней вишне» спровоцировала талая вода с крыши
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Он унес 60 жизней, большинство из погибших — дети.
По делу о пожаре арестованы 11 человек: технический директор комплекса Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, а также четверо сотрудников МЧС. В числе последних — экс-глава регионального ведомства Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.
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