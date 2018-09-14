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В Ростовской области снова продлено ограничение на пребывание в лесах
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В Ростовской области снова продлено ограничение на пребывание в лесах 

Деловое сообщество + ещё 1 14 сентября 2018
В связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности в Ростовской области до 1 октября продлевается действие ограничения на пребывание граждан в лесах. Постановление подписал министр природных ресурсов и экологии донского региона Михаил Фишкин.
В рамках ограничений запрещен въезд в леса автомобилей, за исключением тех, что относятся к лесопожарным формированиям, а также к оперативным службам, пожарным частям, аварийно-спасательным формированиям и патрульным группам. Также в лесах по-прежнему проводится в усиленном режиме мониторинг пожарной опасности, работают пункты диспетчерского управления. Как отметили в донском правительстве, в 90% лесные пожары начинаются по вине людей. В случае, если граждане стали очевидцами возгорания, необходимо незамедлительно звонить работникам лесного хозяйства по номеру 8-800-100-94-00. При необходимости режим ограничения на посещение лесов в Ростовской области будет продлен.
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