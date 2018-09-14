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Жилой дом горел в Нижнем Новгороде 13 сентября
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Жилой дом горел в Нижнем Новгороде 13 сентября 

Newsroom24 + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: Newsroom24
13 сентября, в четверг, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода был потушен горевший дом.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, информация о возгорании на улице Керженской поступила около пяти часов дня. Когда к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательных подразделения, строение уже было объято пламенем.
В результате пожара сгорела кровля на площади 64 кв.м.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 26 человек личного состава и 8 единиц техники. Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Напомним, три автомобиля горели в Нижегородской области 13 сентября.
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