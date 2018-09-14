Мужчина выпал из лодки в Обском море: на помощь пришли спасатели

Утром 14 сентября спасатели вытащили из Обского водохранилища 45-летнего мужчину, который упал в воду с лодки.

По информации регионального управления МЧС, инцидент произошёл около 9:00. Вызов спасателям поступил от очевидца.

«Сегодня около 9:00 поступило сообщение о том, что в воде находится мужчина. На место выдвинулось четыре человека на катере. В районе пансионата «Лазурный» в Обском водохранилище в воде был обнаружен мужчина. Из информации известно, что выпал он из резиновой лодки. Мужчина был доставлен на берег», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации спасателей, от медицинской помощи мужчина отказался.

«Мужчина на резиновой лодке с мотором на довольно большой скорости выехал из-под моста. По пути из лодки у него что-то выпало. Лодка резко разворачивается, идёт обратно и, когда мужик наклоняется подобрать эту вещь, то выпадает за борт сам. Мужчина пытался залезть в лодку самостоятельно, но не смог. Находившиеся в ста метрах и наблюдавшие всю эту картину рыбаки на лодках даже не снялись с якоря», — цитирует очевидца Алексея «АвтоБердск».

Спасатели напоминают новосибирцам, что сейчас температура воды низкая и это может привести к переохлаждению и гибели. В МЧС просят соблюдать правила эксплуатации маломерных судов и обязательно быть в спасательных жилетах.

В июле в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей спасли местные жители.