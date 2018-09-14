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В Ялте утонул рыбак
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В Ялте утонул рыбак 

РИА Новости Крым 14 сентября 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Симеиз утонул рыбак. Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
ЧП произошло накануне в районе поселковой набережной. По информации ведомства, на берегу очевидцы нашли личные вещи рыбака, однако его самого в поле зрения не было. На место происшествия прибыла водолазно-спасательная группа и службы экстренного реагирования.
Тело 61-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено в 15 м от берега. Врачом скорой помощи констатирована смерть. В причинах происшествия разбираются правоохранители.
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