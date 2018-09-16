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В Тверской области жилой дом сгорел из-за неправильной эксплуатации печи в бане
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В Тверской области жилой дом сгорел из-за неправильной эксплуатации печи в бане 

tvernews.ru + ещё 4 16 сентября 2018
Фото: tvernews.ru
15 сентября около 8 вечера загорелся жилой дом в деревне Тихорево Рамешковского района Тверской области. Пожар тушили почти 3 часа. О пострадавших не сообщается.
Пожар уничтожил кровлю, дом выгорел изнутри полностью. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области сообщают, что предположительная причина возгорания — неправильная эксплуатация отопительной печи в пристроенной к дому бане.
Почти три часа пожарные боролись с огнем. На месте работали 15 сотрудников МЧС и 5 пожарных машин.
Ущерб уточняется.
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