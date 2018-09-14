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В Тверской области на пожаре сильно обгорел мужчина
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В Тверской области на пожаре сильно обгорел мужчина 

tvernews.ru + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: tvernews.ru
14 сентября около 3 часов ночи в деревне Новокотово Молоковского района Тверской области загорелся жилой дом. Находившийся в доме владелец сильно обгорел.
Бревенчатый дом 1978 года постройки принадлежал 24-летнему мужчине. В доме было печное отопление. Огонь уничтожил кровлю, все станы дома выгорели. Почти два часа пожарные тушили возгорание.
Собственник сильно пострадал. У него ожоги 2-3 степени. Его доставили в Областную клиническую больницу.
Причину пожара выясняют эксперты. Ущерб устанавливается.
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