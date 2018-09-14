В Тверской области на пожаре сильно обгорел мужчина

14 сентября около 3 часов ночи в деревне Новокотово Молоковского района Тверской области загорелся жилой дом. Находившийся в доме владелец сильно обгорел.

Бревенчатый дом 1978 года постройки принадлежал 24-летнему мужчине. В доме было печное отопление. Огонь уничтожил кровлю, все станы дома выгорели. Почти два часа пожарные тушили возгорание.

Собственник сильно пострадал. У него ожоги 2-3 степени. Его доставили в Областную клиническую больницу.

Причину пожара выясняют эксперты. Ущерб устанавливается.