Ещё
Ночью в Ртищеве и Саратове горели квартира и два дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ночью в Ртищеве и Саратове горели квартира и два дома 

САРАТОВ24 14 сентября 2018
Фото: САРАТОВ24
В полночь в поселке Затон Волжского района Саратова случился пожар в частном деревянном доме. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На тушение выезжали четыре единицы техники, 15 человек личного состава. Кроме того, в четыре ночи поступило сообщение о пожаре в частном доме в Ленинском районе по ул. Вольская петля. Площадь пожара составила 50 кв.м. На тушение выезжали две машины и девять пожарных.
В Ртищеве загорелась квартира четырех-квартирного блочного дома на ул. Образцова. Огонь распространился на 34 кв.м, его потушили пять человек. Пострадавшие во всех трех происшествиях отсутствуют.
САРАТОВ24: последние новости
В Вольском районе больше четырёх часов тушили горящий дом В Саратове дети играют в расселенном доме В Вольске происходит массовые пожары на мусорных площадках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США740
Комики пошутили о Петрове и Боширове65
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи16
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе536
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов33
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение