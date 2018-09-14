Ночью в Ртищеве и Саратове горели квартира и два дома

В полночь в поселке Затон Волжского района Саратова случился пожар в частном деревянном доме. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На тушение выезжали четыре единицы техники, 15 человек личного состава. Кроме того, в четыре ночи поступило сообщение о пожаре в частном доме в Ленинском районе по ул. Вольская петля. Площадь пожара составила 50 кв.м. На тушение выезжали две машины и девять пожарных. В Ртищеве загорелась квартира четырех-квартирного блочного дома на ул. Образцова. Огонь распространился на 34 кв.м, его потушили пять человек. Пострадавшие во всех трех происшествиях отсутствуют.