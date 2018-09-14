В Заводском районе получили серьезные ожоги двое саратовцев

Вчера, 13 сентября, в лесополосе Заводского района Саратова получили серьезные ожоги двое мужчин.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, происшествие случилось около трех часов дня в поселке Тепличный. В инциденте пострадали двое горожан, 31 года и 36 лет, их госпитализировали в7-ю Горбольницу.

Как рассказали в Областной службе спасения, источник получения людьми ожогов пока не установлен, на месте происшествия не нашли следов газовых баллонов или других источников воспламенения. Пострадавшие получили достаточно сильные повреждения, неглубокие, но покрывающие большую поверхность тела, при этом один человек пострадал сильнее, а второй — немного меньше. Сами пострадавшие заявили спасателям, что они тушили костер.