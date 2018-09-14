Тысячи жителей саратовских многоэтажек остались без холодной воды

14 сентября в 00 ч. 49 м. на пульт «01» г. Ртищево поступил сигнал о пожаре в одной из квартир 4-х квартирного блочного дома на ул. Образцова. Площадь пожара составила 34 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

14 сентября в 00 ч. 05 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в пос. Затон Волжского района. Площадь пожара составила 100 кв.м., горел дом и пристройка к нему. На тушение выезжали 4 единицы техники, 15 человек личного состава.

14 сентября в 04 ч. 07 м. на пульт «01» г. Саратова поступило сообщение о пожаре частном жилом доме в Ленинском районе (Вольская петля). Площадь пожара составила 50 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.