55 человек тушили ночью крупный пожар в Самаре 

Расселенная двухэтажка на Нагорной горела не впервые. Жители Кировского района Самары проснулись сегодня ночью от воя сирен. 12 машин пожарно-спасательной службы и 55 человек личного состава тушили масштабное возгорание. Огонь охватил двухэтажный дом в районе пересечения улиц Нагорной и Советской. Сигнал о пожаре поступил в дежурную смену в 0:57. Пламя на площади более 300 квадратных метров удалось ликвидировать лишь через полтора часа. В пожаре никто не пострадал — сгоревший дом уже был расселен. Очевидцы утверждают, что здание на Нагорной тушат далеко не в первый раз. Одной из версий, по предположениям, является поджог. Настоящая причина и ущерб от пожара сейчас устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
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