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Горящую квартиру в Заводском районе тушили 20 пожарных
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Горящую квартиру в Заводском районе тушили 20 пожарных 

САРАТОВ24 + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: САРАТОВ24
Вчера вечером в Заводском районе Саратова на улице Пионерская загорелась квартира в жилом многоэтажном доме. Чтобы ликвидировать опасность на место выехали пять машин с 20 спасателями. Они тушили пожар около получаса. Сообщение о нём поступило на пульт дежурного поступило в 18:10, а в 18:46 пламя было ликвидировано. Как сообщает Главное управление МЧС по Саратовской области, площадь возгорания составила 17 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. О причинах случившегося на данный момент неизвестно.
"Не знаю, что именно там горело, но дыма много было! Пожарных целая толпа была. Но сработали быстро и организованно", — рассказал очевидец события в социальной сети.
Ещё одно возгорание произошло вчера в посёлке Тепличный на базе отдыха «Ударник». Оно было совсем небольшим — огонь распространился на площади в один квадратный метр. Однако пострадали люди, они получили ожоги. Причины происшествия на данный момент устанавливаются.
Напомним, ранее в Саратове пожарные также спасали частный дом от горящего вокруг мусора. А в Вольском районе на тушение жилища ушло больше четырёх часов.
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