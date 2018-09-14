Обнаружение артиллерийского снаряда в Удмуртии, десятки взрывов газа в США и самый популярный авиамаршрут: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Долгожданную пятницу предлагаем встретить вместе с традиционным обзором новостей от «Сусанина».

Артиллерийский снаряд

В Глазовском районе Удмуртии сотрудники ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд. Находку обнаружили в 1,5 км от санатория «Чепца», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике.

Предмет нашли жители в ходе строительных работ и сообщили в полицию.

Находка оказалась артиллерийский снарядом калибра 76 мм, 1930-1940 годов выпуска.

Предмет был без взрывателя, но содержал взрывчатое вещество.

Снаряд уничтожили накладным зарядом.

Пожар

13 сентября на улице Клубной, вблизи дома №15 по улице Зои Космодемьянской, горел дом. Об этом сообщают пользователи соцсети Вконтакте в группе «Ижевск».

По словам очевидцев, дом был не жилой.

Официальной информацией «Сусанин» пока не располагает.

Прощай, «Жук»

Volkswagen of America заявила о завершении производства легендарной модели Volkswagen Beetle (Жук) в 2019 году. Стоимость последнего выпущенного автомобиля составит 23 045 тыс. долларов для моделей SE и 25,995 тыс. долларов — для моделей SEL, пишут РИА «Новости»

Такие же модели, но с открытым кузовом будут стоить 27,295 тыс. долларов и 29,995 тыс. долларов соответственно. По словам главы компании Хинрича Вобэкена, потеря «Жука», выпускавшегося почти 70 лет, вызовет массу эмоций у его преданных поклонников. Взрывы газа

В 39 домах Массачусетса прогремели хлопки газа, в зданиях начался пожар. Число пострадавших сооружений продолжает расти, передают «Известия»

Причиной массовых взрывов стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. Их зафиксировали в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере. Жителям этих городов рекомендовали покинуть дома.

Самый популярный авиамаршрут

Наиболее популярным авианаправлением в мире оказался рейс «Сеул-Чеджу». Об этом пишет телеканал «360°».

За прошлый год этот путь проделали свыше 13 млн человек. Таким образом, по этому направлению в день улетало около 180 рейсов.

На втором месте оказался маршрут «Мельбурн-Сидней», который преодолели более 9 млн человек.

На третьей строчке расположился рейс «Саппоро-Токио» с потоком пассажиров 8,7 млн человек.