Главные события ночи с 13 на 14 сентября

Эвакуация тридцати детей из горевшего интерната, падение с высоты беременной женщины с ребенком, причины появления отверстия в российском космическом корабле и нападение на рэпера на московском концерте

Ночью на пожар вылетел вертолет и эвакуировал более тридцати детей

Центральное управление полетами озвучило наиболее вероятную причину появления отверстия на Международной космической станции

Беременная женщина с ребенком выпала из окна

На американского рэпера напали прямо на сцене, когда он давал концерт в Москве

Водитель сбил пешехода во дворе и уехал, не оказав ему помощи

«Дом для таксистов» откроют в московских аэропортах