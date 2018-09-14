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Главные события ночи с 13 на 14 сентября
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Главные события ночи с 13 на 14 сентября 

Вечерняя Москва 14 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Эвакуация тридцати детей из горевшего интерната, падение с высоты беременной женщины с ребенком, причины появления отверстия в российском космическом корабле и нападение на рэпера на московском концерте
Ночью на пожар вылетел вертолет и эвакуировал более тридцати детей
Центральное управление полетами озвучило наиболее вероятную причину появления отверстия на Международной космической станции
Беременная женщина с ребенком выпала из окна
На американского рэпера напали прямо на сцене, когда он давал концерт в Москве
Водитель сбил пешехода во дворе и уехал, не оказав ему помощи
«Дом для таксистов» откроют в московских аэропортах
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