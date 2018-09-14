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В Пермском крае неизвестные сожгли пилораму
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В Пермском крае неизвестные сожгли пилораму 

АиФ Пермь 14 сентября 2018
Фото: АиФ Пермь
В Соликамске сгорела пилорама. Пожар тушили около двух часов. Днём ранее сгорела ещё одна.
В первом отряде ФПС по Пермскому краю рассказали, что на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что по улице Спортивная, 5 горит пилорама. Прибывшие на место пожарные тушили пламя почти два часа. Сгорело дощаное строение, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. «Предварительной причиной возникновения послужило умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога неустановленными лицами», — пояснили в пожарной охране.
Днём ранее в Соликамске сгорела ещё одна пилорама, по улице Энергетиков, 12. Огонь уничтожил дощаное строение лесопильного цеха на площади 200 квадратных метров. В этом случае, по предварительным данным, причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Однако через несколько часов пожарным снова пришлось вернуться к месту пожара, так как неизвестные подожгли оставшиеся там пиломатериалы.
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