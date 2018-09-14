Школьный автобус попал в ДТП в Кемеровской области

Как сообщает РЕН ТВ, дети были доставлены в школу и осмотрены врачом. Водитель автобуса и одна из пассажирок получили незначительные ушибы. Погибших нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.