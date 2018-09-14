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Школьный автобус попал в ДТП в Кемеровской области
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Школьный автобус попал в ДТП в Кемеровской области 

Говорит Москва + ещё 8 14 сентября 2018
Фото: СибДепо
Как сообщает РЕН ТВ, дети были доставлены в школу и осмотрены врачом. Водитель автобуса и одна из пассажирок получили незначительные ушибы. Погибших нет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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