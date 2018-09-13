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На складе гипермаркета стройматериалов в Екатеринбурге произошел пожар
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На складе гипермаркета стройматериалов в Екатеринбурге произошел пожар 

ТАСС + ещё 2 13 сентября 2018
Фото: Justmedia
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Склад гипермаркета строительных и отделочных материалов горел в Екатеринбурге в четверг вечером, площадь пожара составила 150 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Поздним вечером в Екатеринбурге пожарные ликвидировали пожар в пристрое к гипермаркету строительных и отделочных материалов на улице Победы… Пожарные оперативно локализовали огонь, не дав ему распространиться на вторую часть пристроя и торговые площади гипермаркета. 50 минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, площадь пожара составила 150 кв. метров", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.
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