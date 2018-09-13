В Поморье за сутки два человека погибли в огне

Дом в Пуксе сгорел полностью

За прошедшие сутки в Архангельской области огонь унес жизни двух человек. Первый случай произошел в посёлке Пукса Плесецкого района, второй в Цигломени.

В Пуксе пожар начался на веранде двухквартирного деревянного дома около трех часов ночи 12 сентября. Огонь разгорелся в квартире, где жили муж и жена. 40-летний мужчина курил, а после того, как его уволили с работы, стал злоупотреблять алкоголем.

Пожар заметили слишком поздно и спасти дом и мужчину не удалось. Женщина смогла выбраться из огня. Пожарные дознаватели считают, что причина пожара — неосторожность при курении.

Второй случай произошел около 14:30 того же дня в Цигломени. Мужчина переоборудовал свою баню под подобие дачного домика, где несколько дней до пожара выпивал с женщиной, личность которой сейчас устанавливают.

— Обогревались в бане при помощи электроплитки. Как пояснил хозяин, он проснулся от запаха гари и попытался разбудить подругу, однако она ответила категоричным отказом, дескать, не мешай спать. Вытащить мужчине её из горящей бани не удалось, — сообщает пресс-служба МЧС

Прибывшие на место пожарные вынесли женщину на свежий воздух, но к тому времени она уже была мертва.

Площадь пожара выросла до 160 квадратных метров — огонь распространился на все соседние хозпостройки. В огне также погибло несколько коз — рядом с баней мужчина держал хлев.