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Ребенок и беременная женщина выпали из окна второго этажа в Новой Москве
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Ребенок и беременная женщина выпали из окна второго этажа в Новой Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ребенок выпал из окна жилого дома в Новой Москве вместе со своей беременной матерью, его доставили в больницу на санитарном вертолете. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"По словам очевидцев, в районе Вороново в ТиНАО ребенок и его беременная мама упали со второго этажа. Экипаж санитарного вертолет эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.
На борту малыша сопровождает авиамедицинская бригада. Женщину увезли с места происшествия на машине скорой помощи.
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