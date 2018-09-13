Ребенок и беременная женщина выпали из окна второго этажа в Новой Москве

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Ребенок выпал из окна жилого дома в Новой Москве вместе со своей беременной матерью, его доставили в больницу на санитарном вертолете. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"По словам очевидцев, в районе Вороново в ТиНАО ребенок и его беременная мама упали со второго этажа. Экипаж санитарного вертолет эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.

На борту малыша сопровождает авиамедицинская бригада. Женщину увезли с места происшествия на машине скорой помощи.