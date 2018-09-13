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В Москве ребенок и его беременная мать выпали из окна
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В Москве ребенок и его беременная мать выпали из окна 

Газета.Ru + ещё 2 56 минут назад
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"По словам очевидцев, ребенок и его беременная мама упали со второго этажа", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на место происшествия в район села Вороново вылетел санитарный вертолет, чтобы доставить ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы. В департаменте добавили, что на борту ребенка сопровождает авиамедицинская бригада.
Женщину увезли в больницу на машине «скорой». Состояние пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось, что после падения из окна МГИМО госпитализировали студентку.
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