В Москве ребенок и его беременная мать выпали из окна

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"По словам очевидцев, ребенок и его беременная мама упали со второго этажа", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия в район села Вороново вылетел санитарный вертолет, чтобы доставить ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы. В департаменте добавили, что на борту ребенка сопровождает авиамедицинская бригада.

Женщину увезли в больницу на машине «скорой». Состояние пострадавших не уточняется.