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Санитарный вертолет эвакуировал в больницу упавшего со второго этажа ребенка в ТиНАО
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Санитарный вертолет эвакуировал в больницу упавшего со второго этажа ребенка в ТиНАО 

Агентство «Москва» + ещё 7 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет МАЦ вылетел в ТиНАО в район села Вороново для эвакуации пострадавших. По словам очевидцев, ребенок и его беременная мама упали со второго этажа. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы. Женщину увезли на машине «скорой помощи», — пояснили в пресс-службе.
В департаменте добавили, что на борту вертолета ребенка сопровождает авиамедицинская бригада.
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