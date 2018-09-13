Санитарный вертолет эвакуировал в больницу упавшего со второго этажа ребенка в ТиНАО

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет МАЦ вылетел в ТиНАО в район села Вороново для эвакуации пострадавших. По словам очевидцев, ребенок и его беременная мама упали со второго этажа. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы. Женщину увезли на машине «скорой помощи», — пояснили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что на борту вертолета ребенка сопровождает авиамедицинская бригада.