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На «Вертикальном вызове» в Грозном пожарные установили новый предел высоты
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На «Вертикальном вызове» в Грозном пожарные установили новый предел высоты 

«Это Кавказ» 13 сентября 2018
Фото: «Это Кавказ»
На состязаниях пожарных по скоростному подъему «Вертикальный вызов» в Грозном чеченские специалисты установили новый предел высоты. В полной экипировке они поднялись на 40-й этаж здания «Феникс» высотного комплекса «Грозный-сити».
«Соревнования в Грозном стали наиболее сложными за всю историю их проведения в России: организаторы установили самый высокий вертикальный предел — 40 этажей», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Чечне.
Участникам состязаний необходимо было подняться по 960 ступеням лестниц высотного здания. При этом высота вертикального подъема составляет более 100 метров, а вес пожарной экипировки со средством индивидуальной защиты органов дыхания — более 20 килограммов.
Региональные соревнования собрали в Грозном 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений из городов с высотными зданиями — Грозного, Гудермеса, Аргуна и Шали. Все участники справились с дистанцией.
Члены жюри оценивали как командные, так и индивидуальные результаты. В индивидуальном зачете победил сотрудник пожарно-спасательной части № 1 по охране Ленинского района Грозного Аббас Айсагуров. В командном зачете лучший результат показали сотрудники пожарно-спасательной части № 3 по охране Октябрьского района. Победители были награждены кубками и дипломами.
«Вертикальный вызов» проводится в Чечне во второй раз. Цель состязаний — поддержание боевой подготовки пожарных и популяризация спорта.
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