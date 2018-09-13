На «Вертикальном вызове» в Грозном пожарные установили новый предел высоты

На состязаниях пожарных по скоростному подъему «Вертикальный вызов» в Грозном чеченские специалисты установили новый предел высоты. В полной экипировке они поднялись на 40-й этаж здания «Феникс» высотного комплекса «Грозный-сити».

«Соревнования в Грозном стали наиболее сложными за всю историю их проведения в России : организаторы установили самый высокий вертикальный предел — 40 этажей», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Чечне.

Участникам состязаний необходимо было подняться по 960 ступеням лестниц высотного здания. При этом высота вертикального подъема составляет более 100 метров, а вес пожарной экипировки со средством индивидуальной защиты органов дыхания — более 20 килограммов.

Региональные соревнования собрали в Грозном 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений из городов с высотными зданиями — Грозного, Гудермеса, Аргуна и Шали. Все участники справились с дистанцией.

Члены жюри оценивали как командные, так и индивидуальные результаты. В индивидуальном зачете победил сотрудник пожарно-спасательной части № 1 по охране Ленинского района Грозного Аббас Айсагуров. В командном зачете лучший результат показали сотрудники пожарно-спасательной части № 3 по охране Октябрьского района. Победители были награждены кубками и дипломами.

«Вертикальный вызов» проводится в Чечне во второй раз. Цель состязаний — поддержание боевой подготовки пожарных и популяризация спорта.