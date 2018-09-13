В Греции из-за камнепада и больших волн перевернулись три экскурсионных судна

Афины, 13 сентября / Синьхуа / — Возле известного среди туристов греческого острова Закинф сегодня из-за камнепада возникли большие волны, в результате перевернулись 3 экскурсионных судна, в настоящее время известно о 3 туристах, получивших травмы.

Посольство КНР в Греции в первую очередь связалась с греческой стороной, подтвердившей, что среди трех пострадавших нет китайских туристов.

Как сообщило Афинское информационное агентство, в настоящее время все еще идет подсчет людей, бывших на экскурсионных суднах, береговая охрана Греции и местные пожарные проводят поиски в акватории, где произошел инцидент, чтобы обнаружить возможных пропавших без вести. Пострадавшие уже доставлены в больницы. —0—