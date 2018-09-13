В Северной Осетии пиротехники МЧС обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Пригородном районе Северной Осетии обнаружили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд был уничтожен пиротехниками Донского спасательного центра МЧС.

Снаряд был найден во время земляных работ на территории предприятия «Агропромтрейд». Прибывшие на место сотрудники Росгвардии идентифицировали находку как немецкую фугасную авиабомбу SD-50 весом 50 килограммов, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.

Накануне для обезвреживания авиабомбы в республику прибыл пиротехнический расчет Донского спасательного центра. По данным специалистов, бомба SD-50 оснащена особым типом взрывателей, поэтому было принято решение уничтожить снаряд на месте. В этот же день авиабомба была обезврежена методом подрыва.