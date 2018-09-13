Новый предел высоты установили на соревнованиях «Вертикальный вызов» в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. / ТАСС /. Чеченские пожарные на состязаниях пожарных по скоростному подъему «Вертикальный вызов» в Грозном установили новый предел высоты. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

Пожарные в экипировке забрались на 40-й этаж здания «Феникс» в Грозном. «Соревнования „Вертикальный вызов“, проведенные в Грозном, стали наиболее сложными за всю историю их проведения в России: организаторы установили самый высокий вертикальный предел — 40 этажей. В задачу участников соревнований входило подняться по 960 ступеням лестниц высотного здания. Высота вертикального подъема составляет более 100 метров, а вес пожарной экипировки со средством индивидуальной защиты органов дыхания — более 20 килограммов», — отметили в пресс-службе МЧС

В региональных соревнованиях «Вертикальный вызов» приняли участие 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений из Грозного, Гудермеса, Аргуна и Шали. По итогам соревнований в индивидуальном зачете победил сотрудник пожарно-спасательной части №1 по охране Ленинского района Грозного Аббас Айсагуров. Лучший результат в командном зачете показали сотрудники пожарно-спасательной части №3 по охране Октябрьского района.