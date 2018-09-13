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Администрация Вологды предлагает остановить продажу и аренду муниципальной земли, где горели расселенные дома
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Администрация Вологды предлагает остановить продажу и аренду муниципальной земли, где горели расселенные дома 

Официальный сайт Администрации города Вологды + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Мораторий на распоряжение земельными участками, где произошли пожары в расселенных домах, планируют ввести городские власти. Соответствующий проект решения, инициатором которого выступил Мэр Вологды Сергей Воропанов, уже подготовлен и 13 сентября 2018 года внесен в Вологодскую городскую Думу.
Поводом для такого шага стали многочисленные пожары в нежилых расселенных домах, которые произошли этим летом. В большинстве случаев причиной стал поджог. Есть предположение, что таким образом недобросовестные представители бизнеса расчищают приглянувшийся им земельный участок.
Напомним, сейчас городские власти сносят расселенные дома за счет инвесторов. Участки с такими зданиями приватизируют, обязывая владельца расчистить территорию и отчитаться о результате в городскую администрацию. Для нового собственника снос расселенного дома влечет за собой хлопоты и дополнительные расходы, поэтому есть мнение, что путем поджогов предприниматели пытаются упростить процедуру получения земли. Освободившийся и пустующий после пожара участок власти, по закону, могут только сдать в аренду. Для некоторых предпринимателей это выгоднее, чем приватизация и не влечет за собой дополнительных трат.
«Мы обсуждали разные варианты, каким образом можно остановить волну пожаров в расселенных домах, смотрели опыт других городов. На данный момент подготовлен следующий проект. Все муниципальные земельные участки, на которых после 1 июня 2018 года произошли пожары в расселенных домах, город на приватизацию и аренду не выставляет. Мы накладываем мораторий на распоряжение такой землей. Таким образом, если пожары действительно являются попыткой освободить участок, она окажется бесполезной. Там ничего нельзя будет построить и извлечь из этого прибыль. Исключив подобную мотивацию, мы сможем навести порядок в этом вопросе. Надеемся, что городские парламентарии поддержат инициативу Администрации. Считаем, что вопрос нужно решать оперативно, потому выносим проект решения на сентябрьскую сессию», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
На данный момент проектом срок действия моратория не установлен.
Напомним, сейчас в Вологде находится более 120 расселенных домов. Те из них, что не попадают под действие моратория, городские власти будут по-прежнему выставлять на приватизацию, а также решать вопрос сноса в рамках программы развития застроенных территорий. Кроме того, ведется консервация нежилых аварийных зданий, чтобы оградить доступ посторонних лиц. До конца ноября подрядчик должен выполнить эти работы по 61 адресу.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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