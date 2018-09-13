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Зарево было видно за сотни метров: в Уфе произошел крупный пожар
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Зарево было видно за сотни метров: в Уфе произошел крупный пожар 

ufa1.ru 13 сентября 2018
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 13 сентября Уфе произошел крупный пожар. Около шести вечера загорелся деревянный двухэтажный дом по улице Запотоцкого. Зарево было видно за сотни метров, густой дым столбом поднимался в небо. Когда пожарные прибыли на место, второй этаж уже вовсю полыхал. Специалистам потребовалось пара часов чтобы локализовать и ликвидировать открытое горение.
О наличии в происшествии пострадавших и их состоянии пока ничего не известно. Причину возгорания предстоит выяснить пожарным — дознавателям.
Другой крупный пожар произошел в Уфе сегодня ночью. Загорелась обшивка торгового дома «Максидом».
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