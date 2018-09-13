Зарево было видно за сотни метров: в Уфе произошел крупный пожар

Сегодня, 13 сентября Уфе произошел крупный пожар. Около шести вечера загорелся деревянный двухэтажный дом по улице Запотоцкого. Зарево было видно за сотни метров, густой дым столбом поднимался в небо. Когда пожарные прибыли на место, второй этаж уже вовсю полыхал. Специалистам потребовалось пара часов чтобы локализовать и ликвидировать открытое горение.

О наличии в происшествии пострадавших и их состоянии пока ничего не известно. Причину возгорания предстоит выяснить пожарным — дознавателям.

Другой крупный пожар произошел в Уфе сегодня ночью. Загорелась обшивка торгового дома «Максидом».