Ещё
В Саратове два человека получили сильные ожоги из-за взрыва рядом с детском лагерем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
По номеру "отравителя" Скрипаля ответили в Минобороны
По номеру "отравителя" Скрипаля ответили в Минобороны

В Саратове два человека получили сильные ожоги из-за взрыва рядом с детском лагерем 

САРАТОВ24 + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Саратове возле детского оздоровительного лагеря «Ударник» произошёл взрыв неустановленного предмета. Пострадали двое мужчин. У одного ожог 30% тела, у второго 90%. Оба госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.
"Это рабочие. Они в посадку пошли костёр тушить, но вдруг хлопнуло что-то. Наверное, это баллон газовый взорвался", — рассказали сотрудники учреждения. Однако, прибывшие на место спасатели пока не нашли в указанной области того самого баллона. В настоящий момент также не удалось определить точку взрыва. Следственно-оперативная группа продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.
Напомним, недавно под Саратовом взорвался и обрушился частный жилой дом. Погибли три человека.
САРАТОВ24: последние новости
В Вольском районе больше четырёх часов тушили горящий дом В Саратове дети играют в расселенном доме В Вольске происходит массовые пожары на мусорных площадках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США741
Комики пошутили о Петрове и Боширове64
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи16
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе533
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов33
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение