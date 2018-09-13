В Саратове два человека получили сильные ожоги из-за взрыва рядом с детском лагерем

Сегодня в Саратове возле детского оздоровительного лагеря «Ударник» произошёл взрыв неустановленного предмета. Пострадали двое мужчин. У одного ожог 30% тела, у второго 90%. Оба госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.

"Это рабочие. Они в посадку пошли костёр тушить, но вдруг хлопнуло что-то. Наверное, это баллон газовый взорвался", — рассказали сотрудники учреждения. Однако, прибывшие на место спасатели пока не нашли в указанной области того самого баллона. В настоящий момент также не удалось определить точку взрыва. Следственно-оперативная группа продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

Напомним, недавно под Саратовом взорвался и обрушился частный жилой дом. Погибли три человека.