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Рязанец, которого придавило козырьком на Комбайновом заводе, умер
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Рязанец, которого придавило козырьком на Комбайновом заводе, умер 

АиФ Рязань + ещё 1 13 сентября 2018
Мужчина, на которого рухнул козырек с административного здания на Комбайновом заводе, скончался в больнице, сообщает телеканал «Город».
Напомним, происшествие произошло утром 11 сентября. Глухонемой мужчина приехал на производство к своему товарищу. Когда вышел из здания, то задержался у припаркованной рядом своей машины. В этот момент козырек оторвался и рухнул на мужчину и автомобиль.
Потерпевшего срочно госпитализировали, но на следующий день он скончался.
В настоящее время Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Части козырька отправлены на исследование. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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