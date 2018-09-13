Рязанец, которого придавило козырьком на Комбайновом заводе, умер

Мужчина, на которого рухнул козырек с административного здания на Комбайновом заводе , скончался в больнице, сообщает телеканал «Город».

Напомним, происшествие произошло утром 11 сентября. Глухонемой мужчина приехал на производство к своему товарищу. Когда вышел из здания, то задержался у припаркованной рядом своей машины. В этот момент козырек оторвался и рухнул на мужчину и автомобиль.

Потерпевшего срочно госпитализировали, но на следующий день он скончался.