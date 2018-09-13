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На место пожара в Донгуз выехал Юрий Берг
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На место пожара в Донгуз выехал Юрий Берг 

ProOren 13 сентября 2018
Фото: ProOren
В Оренбургском районе в Донгузе горят гаражи. Огонь на них перешел с горящей сухой травы.
Сообщение о пожаре поступило сегодня, 13 сентября, около шести часов вечера. К борьбе с огнем привлекли 64 человека и 20 единиц техники, направили силы и средства Оренбургского гарнизона. На место происшествия незамедлительно выехали врио начальника регионального управления МЧС Николай Платонихин и губернатор области Юрий Берг.
Пожарные установили, что горит сухая трава и несколько гаражей. Пострадавших нет.
Это уже второй крупный пожар за день. Несколькими часами ранее произошло возгорание в поселке Кушкули. Ликвидировать его полностью пока не удалось. До приезда пожарных огонь успел охватить 15 дачных домиков в СНТ.
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