На место пожара в Донгуз выехал Юрий Берг

В Оренбургском районе в Донгузе горят гаражи. Огонь на них перешел с горящей сухой травы.

Сообщение о пожаре поступило сегодня, 13 сентября, около шести часов вечера. К борьбе с огнем привлекли 64 человека и 20 единиц техники, направили силы и средства Оренбургского гарнизона. На место происшествия незамедлительно выехали врио начальника регионального управления МЧС Николай Платонихин и губернатор области Юрий Берг

Пожарные установили, что горит сухая трава и несколько гаражей. Пострадавших нет.

Это уже второй крупный пожар за день. Несколькими часами ранее произошло возгорание в поселке Кушкули. Ликвидировать его полностью пока не удалось. До приезда пожарных огонь успел охватить 15 дачных домиков в СНТ.