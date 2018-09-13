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Новый ЖК с террасной кровлей возведут в САО
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Новый ЖК с террасной кровлей возведут в САО 

Управа района Молжаниновский города Москвы 13 сентября 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На Ленинградском шоссе, в непосредственной близости от воды и зеленых зон, появится жилой комплекс с террасной кровлей. Как сообщается на официальном сайте застройщика — компании «Группа ЛСР», новые здания не нарушат инсоляцию соседних домов.
— «Ленинграdка 58» — это уникальный комплекс с террасной ступенчатой кровлей. Площадь террасы составит около 12,5 тыс. квадратных метров. Покрытия полов выполняются из морозостойких материалов, имитирующих деревянный настил, предусмотрен подогрев, — поделился автор проекта архитектор Александр Цимайло.
Всего в двух домах с двухуровневым подземным паркингом запроектировано 966 квартир. (ео)
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