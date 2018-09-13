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В Зауралье на два дня учеников отправили в «Школу безопасности»
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В Зауралье на два дня учеников отправили в «Школу безопасности» 

Уральский меридиан 13 сентября 2018
Фото: Уральский меридиан
13 сентября в Кетовском районе Курганской области стартовали региональные слет-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности». Участникам предоставилась возможность на практике закрепить знания по курсу «ОБЖ», обучить подрастающее поколение действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и навыкам оказания помощи пострадавшим. В этом году соревнования проводятся в 18 раз.
За право называться самыми умелыми и выносливыми поборются 16 команд. Завтра, 14 сентября, подведут итоги этой борьбы, наградив победителей.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области
На торжественной части открытия с приветственным словом к участникам соревнований обратились сотрудники чрезвычайного ведомства, представители Правительства Курганской области, подчеркнув значимость мероприятия, особенно в Год культуры безопасности жизнедеятельности, объявленном в МЧС России.
В первый день участники проходят пожарную эстафету, силовые упражнения, кросс, полосу препятствий. В плане следующего дня — поисково-спасательные работы в условиях ЧС.
За прохождением каждого этапа соревнований следит судейская бригада, состоящая из опытных специалистов, профессионалов пожарного и спасательного дела.
Соревнования проводятся в целях формирования у учащихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.
Информация предоставлена пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области
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