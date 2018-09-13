Капитальный ремонт жилого здания проведут в Кокошкино 

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В жилом многоквартирном доме по улице Дзержинского в поселении Кокошкино проведут капитальный ремонт. Об этом сообщили 13 сентября.
— Получено положительное заключение Московской государственной экспертизы проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного здания. Работы пройдут в доме №5 на улице Дзержинского, — рассказал заместитель главы администрации поселения Кокошкино Александр Костиков.
Он добавил, что специалисты заменят инженерные коммуникации и экраны балконов. Они устранят повреждения фасада здания и покрасят цокольные этажи.